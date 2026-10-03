3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские пары выступят в финалах на пятом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 2026 года в итальянском Риччоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучший результат в квалификации в женских синхронных прыжках показали наши Яна Лебедева и Лейла Алиева, второе место заняли Екатерина Ершова и Злата Миниахметова. Из-за лимита на одну пару от страны в финал попали только Яна и Лейла. У мужчин со второй позиции дальше прошли белорусы Станислав Яскевич и Андрей Буйлов, также Яскевич и Ершова стали лучшими в отборе в смешанных прыжках.
Финалы с участием наших дуэтов пройдут в дневной и вечерней программах 4 октября. В утренней сессии воскресенья состоятся полуфинальные соревнования в индивидуальных прыжках, куда по итогам субботних квалификаций пробились Ершова (с лучшей суммой), Лебедева и Алиева у женщин, а также Буйлов, Яскевич и Даниэль Жевлаков у мужчин.
Двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович был заявлен для участия на турнире в Италии, но не выступал. В сумме за четыре предыдущих этапа Кубка мира-2026 белорусские батутисты завоевали 18 медалей (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).-0-
Спорт
03 октября 2026, 20:19
Белорусские пары вышли в финалы пятого этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте
Фото Белорусской ассоциации гимнастики
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