Белорусские пары вышли в финалы пятого этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские пары выступят в финалах на пятом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 2026 года в итальянском Риччоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Лучший результат в квалификации в женских синхронных прыжках показали наши Яна Лебедева и Лейла Алиева, второе место заняли Екатерина Ершова и Злата Миниахметова. Из-за лимита на одну пару от страны в финал попали только Яна и Лейла. У мужчин со второй позиции дальше прошли белорусы Станислав Яскевич и Андрей Буйлов, также Яскевич и Ершова стали лучшими в отборе в смешанных прыжках.



Финалы с участием наших дуэтов пройдут в дневной и вечерней программах 4 октября. В утренней сессии воскресенья состоятся полуфинальные соревнования в индивидуальных прыжках, куда по итогам субботних квалификаций пробились Ершова (с лучшей суммой), Лебедева и Алиева у женщин, а также Буйлов, Яскевич и Даниэль Жевлаков у мужчин.



Двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович был заявлен для участия на турнире в Италии, но не выступал. В сумме за четыре предыдущих этапа Кубка мира-2026 белорусские батутисты завоевали 18 медалей (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).-0-