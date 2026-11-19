19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ханты-Мансийске завершилась первая часть международного турнира для атлетов с ограниченными возможностями "Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участники соревнований в Югре определили лучших в биатлоне, лыжных гонках и следж-хоккее. В финальный день 19 ноября состоялись гонки на 20 километров свободным стилем у лыжников. Среди женщин победу в классах LW10 - LW12 (атлеты с ПОДА, сидя) одержала наша Валентина Бирило. У мужчин в классах LW2 - LW9 (атлеты с ПОДА, стоя) второе место занял чемпион Паралимпийских игр Роман Свириденко.



За неделю в Ханты-Мансийске белорусские лыжники и биатлонисты завоевали 10 медалей (3-3-4). Все три золота принесла Бирило, которая помимо гонки на 20 км выиграла спринт и 10-километровую разделку классикой. Четырехкратным призером стала Дарья Федькович, в активе которой серебро и три бронзы. Также на подиум поднимался Владислав Кондратов.



Всего на зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в России заявилось около 250 спортсменов из девяти стран. Вторая часть мультиспортивного форума пройдет с 14 по 21 декабря. Челябинск примет турнир по керлингу на колясках, в Миассе состоятся соревнования по сноуборд-кроссу, а в Зеленой Поляне (Башкортостан) выступят горнолыжники.-0-