4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусских спортсменов завоевали медали на старте международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первые награды традиционного международного турнира разыграли гребцы с ограниченными возможностями. Дважды серебряным призером стал наш Геннадий Кузура, который финишировал вторым на дистанциях 200 и 500 м в классе VL3. Также второе место на 500-метровке занял Александр Подоляк (VL1), а Анастасия Мясникова показала третий результат у девушек (VL1-VL3). Всего на соревнованиях выступили восемь белорусских паралимпийцев.
5 и 6 сентября на старт заездов Кубка Доброй воли выйдут представители нашей национальной команды. На недавнем чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше белорусы завоевали 7 медалей (1-1-5). Участие в турнире на канале в Москве принимают более 800 атлетов из России, Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Турции.-0-
Спорт
04 сентября 2026, 16:27
Белорусские паралимпийцы стали призерами Кубка Доброй воли по гребле в Москве
Анастасия Мясникова. Фото Белорусской федерации гребли
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