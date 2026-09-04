Белорусские паралимпийцы стали призерами Кубка Доброй воли по гребле в Москве 

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусских спортсменов завоевали медали на старте международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Первые награды традиционного международного турнира разыграли гребцы с ограниченными возможностями. Дважды серебряным призером стал наш Геннадий Кузура, который финишировал вторым на дистанциях 200 и 500 м в классе VL3. Также второе место на 500-метровке занял Александр Подоляк (VL1), а Анастасия Мясникова показала третий результат у девушек (VL1-VL3). Всего на соревнованиях выступили восемь белорусских паралимпийцев.



5 и 6 сентября на старт заездов Кубка Доброй воли выйдут представители нашей национальной команды. На недавнем чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше белорусы завоевали 7 медалей (1-1-5). Участие в турнире на канале в Москве принимают более 800 атлетов из России, Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Турции.-0-