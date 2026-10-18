18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выиграли 10 медалей XII Всероссийских соревнований по конькобежному спорту памяти Б.И. Шавырина в Коломне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В активе нашей команды одна золотая, шесть серебряных и три бронзовые медали. Победу на дистанции 1000 метров одержал Никита Мигдалев, в его активе также бронза на 1500 м. Трехкратным призером стала Екатерина Гагиева, которая была второй на дистанциях 1 км и 3 км и показала третье время на 1,5 км.
Анна Доморацкая взяла серебро на 500-метровке и бронзу на тысяче. Вторые места на мемориале Шавырина заняли наши Игнат Головатюк (1000 м), Егор Доморацкий (5000 м), а также белорусское трио в составе Доморацкого, Виктора Руденко и Ивана Наумова (командный забег).-0-
Спорт
18 октября 2026, 13:43
Белорусские конькобежцы завоевали 10 наград на турнире в Коломне
Никита Мигдалев. Скриншот видео ssckolomna
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