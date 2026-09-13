13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские кикбоксеры завоевали 53 медали международного турнира в венгерском Дунайвароше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации кикбоксинга.
Участие в турнире приняли более 250 атлетов из 14 стран, которые соревновались в разделах К1, лоу-кик, кик-лайт, лайт-контакт и сольных композициях. Наши спортсмены выиграли 30 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых наград. Сборная Беларуси заняла первое место в медальном зачете, опередив команды Венгрии и Молдовы.-0-
Спорт
13 сентября 2026, 12:22
Белорусские кикбоксеры с 30 золотыми медалями выиграли командный зачет турнира в Венгрии
Фото Минспорта
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