Белорусские юниоры уступили футболистам России в первом домашнем спарринге





В сегодняшнем матче обе команды много атаковали, но отличиться удалось только гостям. Победный мяч на 64-й минуте встречи забил Иван Возрастов - 1:0 в пользу российской сборной.





Второй контрольный поединок белорусских и российских футболистов состоится 27 сентября на полях АБФФ в Минске. Для подопечных Артема Концевого встречи с россиянами являются проверкой сил перед стартом второго раунда квалификации юниорского чемпионата Европы. В группе А4 белорусы встретятся с хозяевами турнира сверстниками из Австрии (11 ноября), Англии (14 ноября) и Словении (17 ноября). Команда, которая займет четвертое место, завершит отборочный турнир, а остальные продолжат борьбу. В третьем раунде квалификации команды будут разделены на семь групп, победители которых получат путевки в решающую стадию юниорского континентального первенства. Финальная часть пройдет с 18 июня по 1 июля на футбольных аренах Чехии.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) уступили российским сверстникам в первом спарринге в Минске сообщает корреспондент БЕЛТА.