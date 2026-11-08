8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски завоевали четыре медали финального этапа Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день турнира были определены призеры в отдельных упражнениях. В групповой композиции с лентами у юниорок победу одержала команда Беларуси, которую составили Полина Гавриленко, Эмилия Цагойко, Кристина Шайдулина, Ярослава Лебедянцева, Дарья Лесина и София Аскерко. Накануне наши девушки стали третьими в многоборье.
Также 8 ноября бронзовую медаль в упражнении с мячом завоевала наша Анна Каменщикова, которая днем ранее замкнула тройку в многоборье. Всего участие в финальном этапе Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве приняли более 150 граций из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Аргентины и Сирии.-0-
Спорт
08 ноября 2026, 18:42
Белорусские юниорки победили в упражнении с лентами в финале Кубка сильнейших
Фото Белорусской ассоциации гимнастики
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