Белорусские яхтсмены взяли два серебра на этапе Кубка Европы в Турции

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали две медали на этапе Кубка Европы по парусному спорту в турецком Бодруме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Участие в соревнованиях приняли более 140 спортсменов из 11 стран. В активе нашей команды две серебряные награды: Татьяна Дроздовская заняла второе место в классе "Лазер-Радиал" среди женщин, а Роман Дальков показал второй результат в этом же классе среди юниоров до 17 лет. Кроме того, Ксения Мачихина стала пятой в классе "Лазер 4.7" среди девушек до 18 лет.-0-