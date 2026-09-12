Белорусские гребцы выиграли семь финалов во второй день Кубка ШОС в Заславле

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На канале в Заславле окончен второй день международного турнира по гребле на байдарках и каноэ "Открытый Кубок стран ШОС", сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня состоялись восемь финалов в двойках на дистанции 500 метров, белорусские гребцы выиграли семь из них. Среди юниоров до 18 лет победы одержали Степан Солонович и Алексей Дащинский (байдарка), Юлия Ходько и Маргарита Мех (байдарка), а также Дарья Ботвинко и Полина Борисюк (каноэ).



У молодежи до 23 лет лучшие результаты показали пары байдарочников Денис Ермоленко - Иван Булыга и Мария Мисюченко - Дарья Ключинская, дуэты каноистов Илья Верещако - Данила Верещако и Ангелина Бардановская - Инна Неделькина.



Кроме того, наши гребцы завоевали три серебряные и шесть бронзовых наград. Перед заключительным днем турнира у белорусов 32 медали (14-8-10). Участие в открытом Кубке ШОС принимают более 170 спортсменов из семи стран.-0-