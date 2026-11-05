Белорусские гандболисты уступили в первом спарринге в Бахрейне





Сегодня в бахрейнской столице Манаме подопечные Юрия Шевцова уступили хозяевам с разницей в два мяча - 28:30. Первую половину встречи гости выиграли с перевесом в четыре гола - 14:10, а после перерыва соперники сумели отыграться и в итоге одержали победу. Самым результативным в составе белорусов стал Игорь Белявский, который отличился восемь раз, на один гол меньше в активе Никиты Вайлупова.





Второй спарринг со сборной Бахрейна белорусские гандболисты также проведут в Манаме 7 ноября (начало игры в 18.30 по минскому времени). Запланированный на 6 ноября контрольный матч со сборной Саудовской Аравии не состоится, соперники белорусской команды не смогли прибыть в Бахрейн.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно провели первый контрольный поединок с командой Бахрейна, сообщает корреспондент БЕЛТА.