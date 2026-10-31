Белорусские гандболисты начали подготовку к спаррингам в Бахрейне

Главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов включил в расширенный список 24 гандболиста:
вратари - Вячеслав Солдатенко, Константин Ковалев (оба - СКА, Минск), Игорь Черников (СКИФ, Краснодар, Россия);
полевые игроки - Андрей Юринок, Эдуард Ярош, Николай Алехин (все - "Мешков Брест"), Евгений Лабор, Дмитрий Матвеенко, Захар Покрышко, Егор Бурый, Святослав Рудь, Иван Гайдук, Алексей Ермаков, Александр Петрович, Артем Кондратюк (все - СКА, Минск), Артем Королек, Кирилл Рабчинский (оба - "Кельце", Польша), Вячеслав Бохан, Евгений Никанович, Артем Кулак (все - "Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Матвей Барбашинский ("Загреб", Хорватия), Дмитрий Хмельков, Юлиан Гирик, Станислав Шабельников (все - ЦСКА, Москва, Россия).
Учебно-тренировочный сбор в минском Доме гандбола продлится до 2 ноября, после чего белорусская делегация отправится в Манаму. В столице Бахрейна сборная Беларуси планирует провести три контрольных матча.-0-