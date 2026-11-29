29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси стали серебряными призерами международного турнира IHF Nations Trophy в Болгарии. Для нашей национальной сборной это первые официальные соревнования после снятия ограничений, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в финальном поединке состязаний в Кранево подопечные Игоря Папруги с результатом 22:31 уступили россиянкам, которые, также как и белоруски, вернулись на международную арену.



На предварительном этапе белорусские гандболистки разгромили команды Армении (66:5) и Болгарии (37:22), а в полуфинале уверенно переиграли соперниц из Косово - 33:16.



Сборная России прошла весь турнир без потерь, победив на первом этапе гандболисток Бельгии - 41:16 и Косово - 37:8, а в полуфинальном матче хозяек - болгарок - 45:22.



В матче за третье место болгарская команда со счетом 23:20 обыграла спортсменок Косово.-0-