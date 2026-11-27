



В сегодняшнем поединке второго тура предварительной группы В подопечные Игоря Папруги уверенно выиграли у команды Болгарии с перевесом в 15 мячей - 37:22. Накануне в стартовом матче в Кранево белоруски без проблем разобрались со сборной Армении - 66:5. До этого армянская команда потерпела сокрушительное поражение от болгарских гандболисток - 14:60. Итоговое положение: Беларусь - 4 очка, Болгария - 2, Армения - 0.





Победителем группы А стала команда России, которая на старте разгромила сборную Бельгии со счетом 41:16, а сегодня победила гандболисток Косово - 37:8. Итоговое положение: Россия - 4 очка, Косово - 2, Бельгия - 0.





Таким образом, 28 ноября в полуфинальных матчах белорусские гандболистки будут соперничать с командой Косово, а россиянки встретятся с хозяйками соревнований болгарскими спортсменками. Решающий поединок за первое место и матч за бронзу состоятся 29 ноября.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси одержали вторую крупную викторию на международном турнире IHF Nations Trophy в Болгарии. Для нашей команды это первые официальные соревнования после снятия ограничений, сообщает корреспондент БЕЛТА.