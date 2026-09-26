Белорусские гандболистки узнали соперниц на юниорском чемпионате мира

Гандболистки юниорской сборной Беларуси сыграют в группе B, где их соперницами будут сверстницы из Венгрии, Парагвая и Гвинеи. Составы остальных предварительных групп: A - Китай, Марокко, США, Казахстан; C - Германия, Узбекистан, Мексика, Тунис; D - Аргентина, Египет, Швейцария, Россия.
После финиша групповой стадии команды проведут матчи нокаут-раунда за итоговые места. Белорусские и российские гандболистки получили путевки на мировое первенство по решению Международной федерации гандбола (IHF) после снятия ограничений. Первый планетарный гандбольный форум в этой возрастной категории пройдет в марокканском Агадире с 16 по 24 октября.-0-