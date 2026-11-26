В другой группе команда России разгромила сборную Бельгии со счетом 41:16. Во втором поединке 27 ноября россиянки будут соперничать с командой Косово, которая сегодня встретится с бельгийками. В полуфиналах 28 ноября сыграют по две лучшие сборные из двух групп, победитель и призеры станут известны 29 ноября.-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболистки стартуют на международном турнире IHF Nations Trophy в Болгарии. Это первые официальные соревнования для нашей женской национальной сборной после снятия ограничений, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня в стартовом поединке в Кранево подопечные Игоря Папруги встретятся с командой Армении (начало игры в 20.00). Накануне армянская команда потерпела сокрушительное поражение от болгарских гандболисток - 14:60. Свой второй матч предварительного этапа белоруски проведут 27 ноября против команды Болгарии.