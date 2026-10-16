Белорусские гандболистки обыграли команду Парагвая в первом матче чемпионата мира-U16

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девичья сборная Беларуси по гандболу с победы начала выступления на чемпионате мира среди спортсменок не старше 16 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Планетарный форум принимает марокканский Агадир. В матче открытия турнира команда Беларуси-U16 встречалась со сверстницами из Парагвая. Первую половину наши девушки выиграли со счетом 20:16, после перерыва преимущество сократилось только на один мяч. Финальный счет - 38:35. Лучшим игроком в составе победительниц была признана Александрина Клиперт.



На чемпионате мира выступают сборные 16 стран, которые разделены на четыре группы. 18 октября белоруски сыграют с венгерками, а 20 октября - с гандболистками Гвинеи. В полуфиналы 22 октября выйдут только победители квартетов, остальные команды распределят места с 5-го по 16-е. Финал и поединок за бронзу назначены на 24 октября.



Право выступить на турнире белоруски получили благодаря специальному приглашению Международной федерации гандбола (IHF). Костяк нашей команды сформирован из воспитанниц РГУОР, также в состав вошли девушки из клубов и школ Минской области, Гомеля и Бреста.-0-