Белорусские гандболистки готовятся к юниорскому чемпионату мира





Первый учебно-тренировочный сбор белорусской команды проходит на базе в Ратомке. Тренеры Марина Панасеня, Илья Трофименко и Дмитрий Чибисов ежедневно проводят по два интенсивных занятия, чтобы наладить командные взаимодействия и новые игровые связки. В расширенном составе 22 гандболистки, наибольшее представительство у воспитанниц Республиканского государственного училища олимпийского резерва. Вместе с ними тренируются представительницы гандбольных школ Гомеля, Бреста, Бобруйска и Минской области.





Первый в истории чемпионат планеты для гандболисток не старше 2010 года рождения пройдет с 15 по 24 октября в Марокко. В нем примут участие 16 сильнейших команд со всего мира. На турнир напрямую отобрались сборные Марокко, Гвинеи, Египта, Германии, Венгрии, Китая, Узбекистана, Мексики, США, Парагвая и Аргентины. Белорусские и российские гандболистки получили путевки на планетарный форум по решению Международной федерации гандбола (IHF) после снятия ограничений. Также по решению IHF дополнительные квоты были выделены командам Швейцарии, Туниса и Казахстана.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки юниорской сборной Беларуси начали подготовку к дебютному чемпионату мира среди девушек (U-16), сообщает корреспондент БЕЛТА.