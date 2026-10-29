Белорусские футболисты вышли в полуфинал юношеского ЧМ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты стали полуфиналистами первого в истории чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, который проходит в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинальном матче команда Дмитрия Петровского разгромила сверстников из Уганды с результатом 5:1. Голевой дубль оформил Иван Быстрый, по разу отличились Евгений Баценков, Родион Лапета и Арсений Аплевич, который на этом турнире забил уже 18 мячей. В поединке за выход в финал дивизиона С белорусы будут соперничать со сверстниками из Шотландии, которые в 1/4 финала победили футболистов Бенина - 6:0.

В плей-офф белорусы выиграли у Гибралтара - 6:0 и одолели сборную Чили - 2:1. На первом этапе планетарного форума белорусская сборная стала третьей в предварительной группе О, разгромив сверстников из Папуа - Новой Гвинеи со счетом 20:0 и команды Ботсваны и Монголии с одинаковым результатом 7:0. Кроме того, белорусские футболисты сыграли вничью с перуанцами - 2:2 и уступили малийцам - 1:2.

Всего в соревнованиях принимают участие 189 команд со всей планеты. На втором этапе команды играют по системе плей-офф в соответствии с занятыми местами в первом групповом раунде. Основная часть матчей проходит на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, решающие поединки состоятся 31 октября в Баку. Всего участники состязаний проведут почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-