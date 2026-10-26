Белорусские футболисты выиграли у Монголии на юношеском ЧМ 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты выиграли второй матч подряд на первом в истории чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, который проходит в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в своем четвертом поединке предварительной группы О подопечные Дмитрия Петровского уверенно переиграли команду Монголии - 7:0. Хет-трик оформил Иван Быстрый, голевой дубль в активе Арсения Аплевича, один раз отличился Денис Ермаленок, еще один мяч соперники забили в свои ворота. В заключительном поединке первого этапа белорусы встретятся со сверстниками из Ботсваны.



До этого белорусские футболисты разгромили сверстников из Папуа - Новой Гвинеи с сухим счетом 20:0 (голы забили: Арсений Аплевич, Иван Быстрый - по 5, Никита Бойко - 4, Денис Ермаленок - 3, Родион Лапето - 2, Владислав Карпов). Белорусы сыграли вничью с перуанцами - 2:2 (Арсений Аплевич, Родион Лапето) и уступили команде Мали с результатом 1:2 (Арсений Аплевич).



Всего в соревнованиях принимают участие 189 команд со всей планеты. На первом этапе они разделены на 32 группы. Лучшие сборные продолжат борьбу за награды. Основная часть матчей пройдет на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, а решающие поединки состоятся 31 октября в Баку. Всего участники состязаний проведут почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-