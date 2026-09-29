Белорусские футболисты сыграли вничью с финнами в Лиге наций

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси добыли первую ничью в новом сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В поединке второго тура группы C1 белорусы в Хельсинки разошлись миром с командой Финляндии - 0:0.



Первая половина встречи прошла в невысоком темпе, обе команды всего несколько раз создали угрозы воротам и никому не удалось отличиться. После перерыва финны заиграли быстрее, гости отразили натиск, а в середине второго тайма затяжная атака белорусов завершилась точным ударом Александра Селявы. Однако радость белорусской команды была преждевременной - после видеопросмотра гол был отменен из-за офсайда. В оставшееся время у обеих соперников были шансы отличиться, но мяч в ворота так и не попал. В первом туре подопечные Виктора Ганчаренко проиграли в Тиране албанцам (0:2), а финны разгромили на выезде команду Сан-Марино (7:0). После игры в финской столице белорусские футболисты отправятся в Венгрию, где проведут еще две встречи. В первом номинально домашнем поединке 3 октября белорусы примут в Будапеште команду Сан-Марино, а 6 октября будут соперничать с финской командой. В пятый игровой день, 12 ноября, сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а 15 ноября завершит первый этап в Будапеште поединком с албанской командой.



На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C сформировано по четыре квартета, лиге D - две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-