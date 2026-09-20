Белорусские футболисты сыграют в первом в истории чемпионате мира среди юношей





Масштабный футбольный форум пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. На предварительном этапе юношеская сборная Беларуси под руководством Дмитрия Петровского сыграет со сверстниками из Ботсваны, Мали, Перу, Папуа-Новой Гвинеи и Монголии. Матчи будут проходить на футбольных полях уменьшенного размера, в формате два тайма по 20 минут, в составе команд будет по 8 футболистов.

Всего в соревнованиях и фестивале выступит 191 команда со всей планеты. На первом этапе они разделятся на 32 группы, после чего лучшие сборные продолжат борьбу за награды. Основная часть матчей пройдет на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, а открытие и решающие поединки состоятся в Баку. Всего участники состязаний проведут почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты примут участие в первом в истории чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.