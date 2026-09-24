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Белорусские футболисты сыграют с бельгийцами в квалификации молодежного ЧЕ

Опубликовано:

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Спорт
24 сентября 2026, 08:29

Белорусские футболисты сыграют с бельгийцами в квалификации молодежного ЧЕ

Фото АБФФ
Фото АБФФ
Фото АБФФ
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут предпоследний поединок отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче седьмого тура квалификационной группы I белорусы сыграют в Вестерло со сверстниками из сборной Бельгии (начало встречи в 21.00). Эту игру рассудит бригада болгарских арбитров, которую возглавит Мартин Великов. В первом круге в грузинском Гори белорусы и бельгийцы не выявили победителя - 1:1. После встречи в Бельгии белорусская команда перебазируется в датский Вайле, где 28 сентября завершит турнир встречей со сборной Дании. В матче первого круга белорусские футболисты уступили датчанам со счетом 0:1. Кроме того, команда Виталия Павлова обменялась победами с командой Уэльса - 3:0 и 0:2, а также потерпела два поражения от Австрии - 2:3 и 1:2. Белорусы уже потеряли шансы пробиться в финальный турнир молодежного чемпионата Европы. Положение команд в группе I сейчас таково: Бельгия - 10 очков (5 матчей), Дания - 10 (5), Австрия - 10 (6), Уэльс - 6 (6), Беларусь - 4 (6).

Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.-0-
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