Белорусские футболисты сыграют с австрийцами в квалификации юниорского ЧЕ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты стартуют во втором раунде отборочного турнира юниорского чемпионата Европы (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.



В австрийском городе Винер-Нойштадт в первом поединке группы A4 подопечные Артема Концевого встретятся с хозяевами турнира австрийцами. Во втором туре 14 ноября белорусы сыграют со сверстниками из Англии, а 17 ноября будут соперничать с юниорской сборной Словении. В первом квалификационном раунде белорусские футболисты выступали во втором дивизионе и, заняв первое место в группе В3, поднялись в лигу А.



После завершения второго этапа по три лучшие команды из семи квартетов весной 2027 года продолжат борьбу в решающей стадии отборочного турнира. По итогам третьего раунда квалификации семь лучших сборных присоединятся к команде Чехии, которая с 18 июня по 1 июля будет хозяином финальной части континентального юниорского первенства.-0-