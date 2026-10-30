Белорусские футболисты стали лучшими в дивизионе С юношеского ЧМ в Азербайджане 

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы заняли первое место в дивизионе C первого в истории чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, который завершается в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем финальном поединке подопечные Дмитрия Петровского победили в Баку сверстников из Туниса со счетом 3:0. Уже на 3-й минуте игры Иван Быстрый открыл счет, реализовав пенальти, а потом Евгений Баценков удвоил преимущество нашей команды. Сразу после перерыва Иван Быстрый оформил дубль, установив окончательный результат встречи. Лучшим бомбардиром в составе сборной Беларуси стал Арсений Аплевич, забивший 18 мячей, в активе Ивана Быстрого 13 мячей. В первом раунде плей-офф дивизиона С сборная Беларуси выиграла у команды Гибралтара - 6:0, в 1/8 финала одолела сверстников из Чили - 2:1, в четвертьфинале была сильнее сборной Уганды - 5:1, а в полуфинале победила Шотландию - 1:0. На первом этапе планетарного форума белорусы заняли третье место в предварительной группе О, разгромив сверстников из Папуа - Новой Гвинеи со счетом 20:0 и команды Ботсваны и Монголии с одинаковым результатом 7:0. Кроме того, белорусские футболисты сыграли вничью с перуанцами - 2:2 и уступили малийцам - 1:2.



Основная часть матчей прошла на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, а решающие поединки за итоговые места принимает спорткомплекс Crystal Hall в Баку. В главном поединке за чемпионский титул встретятся футболисты Чехии и Испании, в финале дивизиона B сыграют команды Португалии и Замбии.



Всего в планетарном форуме приняли участие 189 команд со всей планеты, которые провели почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-