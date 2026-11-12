12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) нового созыва успешно провели первый контрольный поединок, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Шымкенте подопечные Анатолия Алейникова одолели сверстников из команды Казахстана со счетом 1:0. На протяжении всей встречи гости имели небольшое преимущество, и на 72-й минуте Марк Кононов забил единственный мяч. Второй спарринг также состоится в Шымкенте 15 ноября.
В прошлом отборочном цикле молодежного чемпионата Европы белорусские футболисты выступили неудачно, заняв шестое место в квалификационной группе I. В финальную стадию из этой группы вышла сборная Бельгии, а команда Дании пробилась в стыковые матчи. Кроме бельгийцев прямые пропуска в финал завоевали футболисты Англии, Польши, Франции, Германии, Норвегии, Испании, Италии, Португалии и Хорватии. Оставшиеся четыре путевки завоюют победители стыковых поединков: Дания - Нидерланды, Исландия - Греция, Турция - Чехия, Финляндия - Ирландия. Они присоединятся к командам Сербии и Албании, которые будут хозяевами молодежного чемпионата Европы, который пройдет с 16 июня по 3 июля 2027 года.-0-
Спорт
12 ноября 2026, 13:57
Белорусские футболисты победили молодежную сборную Казахстана
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