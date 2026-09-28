Белорусские футболисты неудачно завершили квалификацию молодежного чемпионата Европы

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) поражением завершили выступление в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В своем заключительном поединке квалификационной группы I белорусы проиграли в Вайле команде Дании с результатом 0:2. В первой половине встречи подопечные Виталия Павлова ни в чем не уступали соперникам, а после перерыва хозяева отличились дважды. Причем оба мяча в ворота Ивана Шимаковича забил Конрад Хардер. В матче первого круга белорусские футболисты уступили датчанам со счетом 0:1. Кроме того, белорусы обменялась победами с командой Уэльса - 3:0 и 0:2, с бельгийцами сыграли вничью - 1:1 и уступили - 0:1, а также потерпели два поражения от Австрии - 2:3 и 1:2. Положение команд в группе I сейчас таково: Бельгия - 13 очков (6 матчей), Дания - 13 (6), Австрия - 10 (6), Уэльс - 6 (6), Беларусь - 4 (8).



Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.-0-