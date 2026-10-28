Белорусские футболисты добыли четвертую победу на юношеском ЧМ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты продлили победную серию в первом в истории чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, который проходит в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Свою четвертую викторию подряд подопечные Дмитрий Петровского одержали сегодня, уверенно переиграв в стартовом поединке второго этапа команду Гибралтара - 6:0. Арсений Аплевич четыре раза поразил ворота соперников, по одному голу забили Иван Быстрый и Владимир Карпов. После этой игры белорусские футболисты встретились с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который пожелал им успехов в следующих матчах.





В 1/8 финала состязаний команд, занявших третьи места на первом этапе, белорусы встретятся с чилийскими футболистами, которые выиграли у азербайджанцев со счетом 3:1. На первом этапе белорусская сборная стала третьей в предварительной группе О, разгромив сверстников из Папуа - Новой Гвинеи со счетом 20:0 и команды Ботсваны и Монголии с одинаковым счетом 7:0. Кроме того, белорусские футболисты сыграли вничью с перуанцами - 2:2 и уступили малийцам - 1:2.





Всего в соревнованиях принимают участие 189 команд со всей планеты. На втором этапе команды играют по системе плей-офф в соответствии с занятыми местами в первом групповом раунде. Основная часть матчей проходит на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, решающие поединки состоятся 31 октября в Баку. Всего участники состязаний проведут почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-