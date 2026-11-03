Белорусские футболистки узнали соперниц в Лиге наций УЕФА

Сборная Беларуси выступит во втором по рангу дивизионе - лиге B. Соперниками команды Вячеслава Григорова в группе В3 будут футболистки Польши, Финляндии и Северной Ирландии.
Составы остальных квартетов лиги B:
В1 - Бельгия, Румыния, Сербия, Албания;
В2 - Украина, Чехия, Литва, Греция;
В4 - Венгрия, Словения, Турция, Косово.
Поединки группового этапа пройдут с февраля по июнь 2027 года. Победители четырех квартетов перейдут в лигу A. Команды, которые финишируют вторыми в группах лиги B, проведут стыковые поединки с третьими командами лиги A. Сборные, которые займут последние места в квартетах лиги B, опустятся в лигу C. Стыковые матчи состоятся в октябре 2027 года.
Финальная стадия третьего по счету сезона женской Лиги наций, в которой выступят четыре лучшие сборные лиги A, пройдет в октябре - декабре. Победителями двух стартовых турниров стали футболистки Испании. В первом финале они выиграли у француженок со счетом 2:0, а в 2024 году разгромили команду Германии - 3:0.
Сборная Беларуси в прошлом сезоне заняла первое место в группе C6 европейской квалификации ЧМ-2027 и вышла во второй дивизион Лиги наций УЕФА. Кроме того, выиграв групповой этап отбора на мировое первенство, белорусские футболистки получили право сыграть в первом раунде стыковых матчей. По сумме двух поединков белоруски уступили очень сильной команде Италии - в номинально домашней встрече в Тбилиси наши девушки проиграли 0:2, а затем во Флоренции сыграли вничью - 1:1. В начале декабря в решающих поединках за выход в финальную стадию чемпионата планеты итальянки дважды встретятся со сборной Финляндии.-0-