Белорусские фристайлисты и горнолыжники получили нейтральные статусы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) обновила список нейтральных атлетов на сезон-26/27, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт FIS.



В новую версию документа вошли белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Анастасия Андриянова, Любовь Пилипенко, Владислав Вознюк и Степан Зеленко, а также горнолыжники Мария Шканова и Иван Авдеев. Наши спортсмены выступали под флагом FIS в олимпийском сезоне, но по его окончании соответствующие заявки было необходимо подавать заново.



Список нейтральных атлетов из Беларуси и России будет дополняться.-0-