23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завершили выступления на проходящем в столице Болгарии Софии чемпионате Европы по боксу 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Последней из наших спортсменок в борьбе за медали оставалась Марина Мулярчик (в/к до 71 кг), но в четвертьфинале 23 сентября белоруска проиграла россиянке Людмиле Воронцовой. Днем ранее на этой же стадии наши Ирина Виноградова (до 48 кг) и Юлия Апанасович (до 51 кг) потерпели поражения от представительниц Турции и Польши соответственно.
У мужчин единственным белорусом, преодолевшим барьер первого раунда, стал Вадим Волчек (до 70 кг), который остановился на стадии 1/8 финала. Денис Солоцких (до 55 кг), Максим Паньков (до 60 кг), Александр Радионов (до 65 кг), Виктор Мурашкин (до 75 кг), Алексей Коктиков (до 85 кг) и Владислав Смягликов (свыше 90 кг) выбыли по итогам стартовых боев.
Без побед у девушек остались белоруски Дарья Лецко (до 65 кг) и Арина Данильчик (до 70 кг). Всего континентальный форум собрал в столице Болгарии более 400 боксеров из 43 стран. Финальные поединки пройдут в Софии 25 сентября.-0-
Спорт
23 сентября 2026, 21:27
Белорусские боксеры остались без наград чемпионата Европы
Фото Белорусской федерации бокса
Новости рубрики Спорт
Главное
Беларусь выступила в ООН за новую архитектуру международного сотрудничества. Рыженков раскрыл ее суть
Топ-новости
Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
Связь без "белых пятен". Как и когда улучшат качество мобильного интернета в белорусских поездах и на трассах
С нами интереснее