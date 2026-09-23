Белорусские боксеры остались без наград чемпионата Европы 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завершили выступления на проходящем в столице Болгарии Софии чемпионате Европы по боксу 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Последней из наших спортсменок в борьбе за медали оставалась Марина Мулярчик (в/к до 71 кг), но в четвертьфинале 23 сентября белоруска проиграла россиянке Людмиле Воронцовой. Днем ранее на этой же стадии наши Ирина Виноградова (до 48 кг) и Юлия Апанасович (до 51 кг) потерпели поражения от представительниц Турции и Польши соответственно.



У мужчин единственным белорусом, преодолевшим барьер первого раунда, стал Вадим Волчек (до 70 кг), который остановился на стадии 1/8 финала. Денис Солоцких (до 55 кг), Максим Паньков (до 60 кг), Александр Радионов (до 65 кг), Виктор Мурашкин (до 75 кг), Алексей Коктиков (до 85 кг) и Владислав Смягликов (свыше 90 кг) выбыли по итогам стартовых боев.



Без побед у девушек остались белоруски Дарья Лецко (до 65 кг) и Арина Данильчик (до 70 кг). Всего континентальный форум собрал в столице Болгарии более 400 боксеров из 43 стран. Финальные поединки пройдут в Софии 25 сентября.-0-