Белорусские боксеры начали выступления на первенстве Европы-U17 в Черногории 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В черногорской Будве стартовал чемпионат Европы по боксу среди спортсменов не старше 17 лет с участием белорусов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Соревнования собрали более 470 боксеров из 40 стран, которые разыграют 26 комплектов наград (по 13 у юношей и девушек). В состав белорусской команды вошли 18 спортсменов. С побед на первенстве континента стартовали наши Артемий Дедков (до 50 кг), Никита Бескоровайный (до 54 кг), Ярослав Слепец (до 60 кг), Александр Корда (до 75 кг) и Максим Румянцев (до 80 кг).



Выступления на турнире в первом круге завершили Александр Буйлов (свыше 80 кг), Виктория Науменко (до 50 кг), Анна Беленкова (до 54 кг), Елизавета Капыл (до 57 кг) и Дарья Астапчик (до 60 кг). Далее на ринг выйдут белорусы Артем Пронович, Всеволод Чибиков, Вадим Салагуб, Вадим Волков, Роман Синяк, Даниил Михейченко, Вадим Каменский и Арина Кмита.



Предварительные поединки продлятся по 8 октября, полуфиналы состоятся в пятницу. Бои за золото во всех весовых категориях пройдут в Будве 11 октября.-0-