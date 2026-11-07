Белорусские батутистки взяли бронзу ЧМ в женском командном турнире

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда Беларуси по прыжкам на батуте стала бронзовым призером проходящего в китайском Нанкине чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Участие в финале женского командного турнира приняли тройки из восьми стран. В первом раунде Яна Лебедева показала 8-й результат, во втором круге Екатерина Ершова была лучшей, в третьей серии прыжков Виолетта Бордиловская стала второй. В общей сложности наши девушки набрали 19 баллов и заняли третье место, опередив команды Новой Зеландии, Японии, США, Бразилии и Канады.





Бронзовым призером планетарного форума также стала Злата Миниахметова, выступавшая в квалификации. Победу с суммой в 26 очков одержали китаянки. Также 19 баллов заработали россиянки, опередившие белорусок по дополнительным показателям. В прошлом году на чемпионате мира в Испании наш женский квартет был вторым.-0-