Белорусские акробаты вошли в топ-5 в группе на чемпионате мира в Италии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы закончили третий соревновательный день чемпионата мира по спортивной акробатике 2026 года в Италии с одной медалью, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Программу 26 сентября завершили финалы в группах. В динамических упражнениях у женщин наши Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Миневич заняли четвертое место среди восьми команд, до тройки призеров белорускам не хватило менее четверти балла. В балансовых упражнениях у мужчин Иван Карвига, Владимир Гетьман, Артем Евтух и Кирилл Степанкевич замкнули пятерку сильнейших.



Всего в субботу белорусские акробаты выступили в шести финалах. В мужской паре Илья Фоменков и Роман Халимончик завоевали бронзу в комбинации и стали четвертыми в балансе. В женской паре Анна Колоницкая и Валерия Михейчик показали шестой результат в комбинации и восьмой - в динамике.



В заключительный день планетарного форума 27 сентября наши спортсмены примут участие в семи финалах. В сезоне 2026 года белорусы неоднократно становились призерами этапов Кубка мира. Всего главный старт года в Италии собрал более 250 акробатов из тридцати стран.-0-