27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Анна Кубарева стала полуфиналисткой турнира ITF в египетском Шарм-Эль-Шейхе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале белоруска за два часа переиграла в двух партиях россиянку Анну Снегиреву - 6:3, 6:4. В завтрашнем полуфинальном матче соперницей Анны Кубаревой будет представительница США Конни Ма, которая сегодня одолела в трехсетовом поединке белорусскую теннисистку Кристину Дмитрук - 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Соревнования завершатся 29 ноября.-0-
Спорт
27 ноября 2026, 15:24
Белорусская теннисистка Кубарева вышла в 1/2 финала турнира в Египте
Анна Кубарева. Фото из архива Минспорта
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