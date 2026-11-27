27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Анна Кубарева стала полуфиналисткой турнира ITF в египетском Шарм-Эль-Шейхе, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в четвертьфинале белоруска за два часа переиграла в двух партиях россиянку Анну Снегиреву - 6:3, 6:4. В завтрашнем полуфинальном матче соперницей Анны Кубаревой будет представительница США Конни Ма, которая сегодня одолела в трехсетовом поединке белорусскую теннисистку Кристину Дмитрук - 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.



Соревнования завершатся 29 ноября.-0-