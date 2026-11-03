Белорусская теннисистка Фалей стартует на турнире WTA-250 в Индии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей (210-й номер мирового рейтинга) проведет поединок 1/16 финала турнира WTA-250 в индийском Ченнаи с призовым фондом $283 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.





В матче первого раунда белоруска встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт (68). Эта встреча должна была состоятся 2 ноября, но из-за непогоды была перенесена, как и еще несколько поединков. Алена Фалей вышла в основную сетку, победив в квалификации россиянок Екатерину Яшину (517) - 6:1, 6:4 и Раду Золотареву (328) - 6:4, 4:6, 7:5. Год назад победительницей Chennai Open стала индонезийская теннисистка Джанис Тьен, выигравшая в финале у австралийки Кимберли Биррелл.





На турнире WTA-250 в Гонконге белорусская теннисистка Александра Саснович (101) вышла во второй раунд, обыграв в 1/16 финала представительницу США Кэти Волынец (78) - 6:3, 6:2. Во втором раунде соперницей Саснович будет победительница матча между украинской теннисисткой Александрой Олейниковой (62) и австралийкой Талией Гибсон (36). Белоруска пробилась в основную сетку через квалификацию, переиграв китаянку Шек Чеук Ин (632) - 6:4, 6:2 и американскую теннисистку Кэрол Ян Су Ли (156) - 6:2, 6:1. Победительница турнира Hong Kong Tennis Open определится 8 ноября. В прошлом году чемпионкой стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, одолевшая в решающем поединке представительницу Испании Кристину Букшу.-0-