19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская падел федерация официально вошла в состав Международной федерации падела (FIP), сообщили БЕЛТА в пресс-службе национальной организации.
Решение было принято на 36-й Генеральной ассамблее FIP, прошедшей в штаб-квартире Испанского олимпийского комитета в Мадриде. Вместе с Беларусью в состав FIP были приняты еще 14 стран, таким образом, число государства - членов федерации достигло 115.
Членство в FIP дает Беларуси доступ к мировым стандартам и правилам, выводит взаимодействие со спортивными организациями на новый уровень и позволяет нашим атлетам участвовать в международных рейтинговых соревнованиях.
Падел - динамичный и в то же время тактический вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. FIP ведет активную работу по включению падела в программу Олимпийских игр.-0-
Спорт
19 октября 2026, 09:55
Белорусская падел федерация стала членом международной федерации
Фото IPF
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