Белорусская "молодежка" дважды сыграет с футболистами Казахстана

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) нового созыва проведут два гостевых товарищеских поединка со сверстниками из Казахстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Исполняющий обязанности главного тренера белорусской команды Анатолий Алейников включил в выездной состав 23 игрока:



вратари - Константин Веретынский ("Славия", Мозырь), Никита Матысюк ("Неман", Гродно), Данила Радкевич ("Динамо", Минск);



защитники - Михаил Александров ("Динамо", Минск), Павел Апетенок (ПАОК, Салоники, Греция), Егор Божко ("Арсенал", Дзержинск), Матвей Бохно ("Висла", Плоцк, Польша), Максим Кунцевич, Евгений Новых (оба - "Витебск"), Василий Чернявский ("Нафтан", Новополоцк");



полузащитники - Даниель Вольский ("Арсенал", Дзержинский), Даниил Галята ("Арис", Лимасол, Кипр), Богдан Гусев ("Юни Икс Лабс", Минск), Алексей Дайнеко ("Неман", Гродно), Алексей Жечко ("Динамо", Минск), Даниил Песняк ("Витебск"), Егор Русаков (БАТЭ, Борисов), Артем Соколовский ("Динамо", Минск), Павел Шевченко ("Ислочь", Минский район);



нападающие - Илья Губаревич ("Динамо", Москва", Россия), Максим Кононов ("Ягеллония", Белосток, Польша), Руслан Мялковский ("Локомотив", Москва, Россия), Денис Овсянников ("Арис", Лимасол, Кипр).



Белорусские футболисты будут готовиться в Минске, а затем отправятся в Шымкент, где 12 и 15 ноября встретятся с молодежной сборной Казахстана.-0-