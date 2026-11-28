28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Полина Сивец одержала победу на дистанции 3000 м на первом этапе Кубка мира среди юниоров и молодежи в канадском Квебеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в забегах на 3000 м среди юниорок до 19 лет приняла 31 девушка. Сивец преодолела дистанцию с личным рекордом (4 мин. 09,82 сек.) и заняла первое место. Взявшие серебро и бронзу немка Неле Гепельт и голландка Джейд Зейлстра уступили Полине более четырех секунд. Еще одна белоруска Кристина Скоблова замкнула двадцатку (4:31,30).
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Спорт
28 ноября 2026, 21:24
Белорусская конькобежка Сивец завоевала золото на этапе юниорского Кубка мира в Канаде
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