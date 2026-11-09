Фото Сергея Шелега
Спорт
09 ноября 2026, 18:48
Белорусская команда по прыжкам на батуте вернулась на родину с чемпионата мира в Китае
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда по прыжкам на батуте вернулась на родину с чемпионата мира в Китае. В Нанкине белорусы завоевали три золота, одно серебро и две бронзы.-0-
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