Белорусская фигуристка Сафонова замкнула топ-5 на турнире в Батуми

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Сафонова вошла в пятерку лучших в женском одиночном катании на международном турнире в грузинском Батуми Trialeti Trophy, сообщает корреспондент БЕЛТА.



После короткой программы наша фигуристка шла шестой среди 14 участниц, а в произвольной программе показала четвертый результат. В сумме за два проката Сафонова набрала 186,88 балла и заняла пятое место. Победу одержала Нина Петрыкина из Эстонии (205,94), серебро и бронзу завоевали россиянки Аделия Петросян (204,16) и Анна Фролова (203,21).



Всего белорусскую команду в Батуми представили семь спортсменов в трех дисциплинах. Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов в танцах на льду стали четвертыми, а Виктория Пласконная и Владислав Сытик - 17-ми. В мужском одиночном катании Василий Бороховский расположился на 7-й строчке, Алекс Лабович замкнул десятку.-0-