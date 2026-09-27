Белоруски завоевали бронзу в группе на ЧМ по спортивной акробатике





Белоруски Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Миневич завоевали бронзу в комбинированной программе групп, которая сочетает статические и темповые элементы. Участие в финале приняли спортсменки из 10 стран, за свое выступление наши девушки получили 28,460 балла и заняли третье место вслед за командами Китая и США.





В борьбе за медаль белоруски всего на 0,02 очка обошли команды Украины и России. Днем ранее Молчанова, Лицкевич и Миневич заняли четвертое место в динамических упражнениях, вечером 27 сентября Ульяна, Софья и Яна поспорят за призы в балансовых упражнениях.





Ранее в воскресенье наши Адриан Трофимович и Дарья Минюк показали восьмой результат в соревнованиях смешанных пар. Всего планетарный форум по спортивной акробатике в Италии собрал более 250 атлетов из тридцати стран.-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда Беларуси по спортивной акробатике вошла в тройку лучших на проходящем в итальянском Пезаро чемпионате мира 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.