Белоруски заняли весь пьедестал в спринте каноэ-одиночек на Кубке Доброй Воли

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребцы на байдарках и каноэ завоевали 18 медалей в третий день международного турнира "Кубок Доброй Воли" в Москве, в том числе шесть золотых, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В финале на 200 м в женской каноэ-одиночке подиум оказался полностью белорусским: тройку лучших составили Елена Ноздрева, Мария Попичич и Юлия Трушкина. Победителями 5 сентября стали наши Владислав Кравец (К1, 1000 м), Павел Яночкин (U19, К1, 1000 м), Юлия Ходько и Маргарита Мех (U19, К2, 500 м), Илья Федоренко, Никита Бориков, Дмитрий Натынчик и Владислав Литвинов (К4, 500 м).



Вторые места в финалах сегодня заняли Иван Потапенко (С1, 1000 м), Георгий Ворожун (U19, К1, 1000 м), Алина Свита и Елизавета Вилькова (К2, 500 м), а также юниорский экипаж в байдарке-четверке. Бронзовые награды взяли Денис Потапенко (С1, 1000 м), София Комар и Елизавета Баранова (U19, К2, 500 м) и мужской квартет байдарочников на дистанции 500 м.



Также в субботу состоялись очередные медальные заезды в параканоэ. Победу на 200-метровке в классе VL1 одержал наш Илья Товпенец, а его соотечественник Александр Подоляк финишировал третьим. Серебряными призерами стали Максим Пыж (KL3, 200 м) и Анастасия Мясникова (VL1-VL3, 200 м).



За день до окончания Кубка Доброй Воли в активе белорусских гребцов 22 награды (6-10-6). Всего участие в традиционном турнире на канале в Москве принимают более 800 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Турции.-0-