Белоруски вышли в полуфинал чемпионата Европы-U20 по пляжному волейболу

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Надежда Тишкова и Вероника Гром вышли в полуфинал первенства Европы-U20 по пляжному волейболу в итальянской Баттипалье, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В матче первого раунда плей-офф утром 5 сентября Тишкова и Гром со счетом 2:0 по сетам победили турчанок Ирем Енер и Су Симдим (21:7, 21:12), а в поединке 1/8 финала снова в двух партиях разобрались с испанками Паулой Себальос и Изабель Рамос (21:13, 21:13). В вечернем четвертьфинале наши волейболистки также за два сета выбили итальянок Миколь Лафуэнти и Маргериту Коретти (21:15, 21:11).



Полуфиналы и матчи за медали состоятся в Баттипалье в воскресенье. 3-4 сентября на групповом этапе Надежда и Вероника обыграли сверстниц из Швейцарии и Сербии и уступили голландкам. В квалификации белоруски были сильнее представительниц Хорватии, Англии и Болгарии. Всего в основной сетке женского юниорского первенства Европы по пляжному волейболу выступили 32 пары.-0-