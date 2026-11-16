Белоруски второй раз уступили российским баскетболисткам в Новогорске





Только в самом начале игры подопечные Наталии Трофимовой ненадолго вышли вперед, а потом россиянки полностью захватили инициативу и добились уверенной победы с преимуществом в почти четыре десятка очков - 75:38. В составе белорусской сборной самой результативной стала Евгения Бернацкая, в активе которой 9 очков, на один балл меньше заработала Яна Макуца.





Накануне в первом контрольном поединке россиянки выиграли со счетом 91:52. Самой результативной у гостей была Полина Костюковец, набравшая 21 очко.-0-

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки неудачно провели второй спарринг со сборной России в Новогорске, сообщает корреспондент БЕЛТА.