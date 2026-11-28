28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки Беларуси выиграли третий матч подряд и вышли в финал международного турнира IHF Nations Trophy в Болгарии. Для нашей национальной сборной это первые официальные соревнования после снятия ограничений, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в первом полуфинале белоруски уверенно переиграли соперниц из Косово - 33:16. До этого подопечные Игоря Папруги заняли первое место в предварительной группе В, разгромив команды Армении с результатом 66:5 и Болгарии - 37:22.



Соперник белорусской сборной по завтрашнему финальному поединку определится после второго полуфинала, в котором команда России будет соперничать с хозяйками турнира болгарскими гандболистками. На первом этапе россиянки без проблем победили соперниц из Бельгии со счетом 41:16 и Косово - 37:8.



Решающий поединок за первое место и матч за бронзу состоятся 29 ноября.-0-