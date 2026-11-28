28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки Беларуси выиграли третий матч подряд и вышли в финал международного турнира IHF Nations Trophy в Болгарии. Для нашей национальной сборной это первые официальные соревнования после снятия ограничений, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом полуфинале белоруски уверенно переиграли соперниц из Косово - 33:16. До этого подопечные Игоря Папруги заняли первое место в предварительной группе В, разгромив команды Армении с результатом 66:5 и Болгарии - 37:22.
Соперник белорусской сборной по завтрашнему финальному поединку определится после второго полуфинала, в котором команда России будет соперничать с хозяйками турнира болгарскими гандболистками. На первом этапе россиянки без проблем победили соперниц из Бельгии со счетом 41:16 и Косово - 37:8.
Решающий поединок за первое место и матч за бронзу состоятся 29 ноября.-0-
Спорт
28 ноября 2026, 19:20
Белоруски стали финалистками гандбольного турнира в Болгарии
Фото пресс-службы БФГ
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Заряд на жизнь и особые обстоятельства. Как в Жлобинском районе проходят сборы отрядов народного ополчения
Костомаров после выступления на шоу "Грани невозможного": честно говоря, сам поражаюсь, как это делаю
Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Челябинскую научную библиотеку
Мастер-классы вместо лекций: как в колледжах Минска помогают школьникам определиться с будущей профессией
С нами интереснее