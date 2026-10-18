Белоруски проиграли венгеркам на первенстве мира-U16 по гандболу 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девичья сборная Беларуси по гандболу потерпела первую неудачу на проходящем в марокканском Агадире чемпионате мира среди девушек не старше 16 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Во втором матче группового этапа наши гандболистки проиграли сверстницам из Венгрии со счетом 20:34. Два дня назад обе команды стартовали на планетарном форуме с побед: белоруски обыграли представительниц Парагвая (38:35), а венгерки - сборную Гвинеи-U16 (36:24). 20 октября наши девушки встретятся с африканскими спортсменками (начало - в 17.00).



Участие в турнире принимают 16 команд, которые разделены на четыре группы. В полуфиналы выйдут только победители квартетов, остальные сборные будут оспаривать места с 5-го по 16-е. Право выступить на чемпионате мира - U16 белоруски получили благодаря специальному приглашению Международной федерации гандбола (IHF).-0-