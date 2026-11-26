26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси победно начали выступление на международном турнире IHF Nations Trophy в Болгарии. Для нашей команды это первые официальные соревнования после снятия ограничений, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в стартовом матче в Кранево белоруски не встретили никакого сопротивления со стороны команды Армении и разгромили соперниц с разницей в 61 мяч - 66:5. В первом тайме наша команда пропустила лишь один мяч. Накануне армянская сборная потерпела сокрушительное поражение от болгарских гандболисток - 14:60. Свой второй матч предварительного этапа подопечные Игоря Папруги проведут 27 ноября против команды Болгарии.



В другой группе команда России разгромила сборную Бельгии со счетом 41:16. В своем втором поединке 27 ноября россиянки будут соперничать с командой Косово, которая сегодня выиграла у бельгиек - 32:21. В полуфиналах 28 ноября сыграют по две лучшие сборные из двух групп, а победитель и призеры станут известны 29 ноября.-0-