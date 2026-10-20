Белоруски победили команду Гвинеи на первенстве мира-U16 по гандболу





В заключительном матче группового этапа 20 октября белоруски встречались со сверстницами из Гвинеи. Первый тайм команды закончили вничью 18:18, во второй половине наши девушки выглядели гораздо убедительнее - в итоге 41:33. Двенадцать мячей за победительниц забросила Анастасия Миронова.





Ранее на планетарном форуме сборная Беларуси-U16 обыграла гандболисток Парагвая (38:35) и уступила венгеркам (20:34). Положение наших спортсменок в группе "В" станет известно вечером по окончании поединка между европейской и южноамериканской командами. В полуфинал выйдет только победитель квартета.





Матчи плей-офф пройдут 22 октября, в этот же день состоятся поединки мини-турниров за 5-16-е места. Право выступить на чемпионате мира-U16 в Марокко белоруски получили благодаря специальному приглашению Международной федерации гандбола (IHF).-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девичья сборная Беларуси по гандболу одержала вторую победу на проходящем в марокканском Агадире чемпионате мира среди девушек не старше 16 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.