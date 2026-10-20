Белоруски остались вне финалов на чемпионате мира по спортивной гимнастике 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завершили выступления на проходящем в голландском Роттердаме чемпионате мира по спортивной гимнастике, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участие в женских квалификационных соревнованиях приняли 199 гимнасток, в том числе пять белорусок. В многоборье София Штыхецкая показала 42-й результат, Ульяна Кузьменкова заняла 44-е место, дальше прошли 24 лучшие девушки. В упражнении на брусьях София стала 35-й, на бревне Анастасия Сманцер была 33-й, на ковре наши спортсменки не попали в топ-50.



За награды в отдельных видах поборются по восемь сильнейших участниц. В командном турнире сборная Беларуси в составе Штыхецкой, Сманцер, Кузьменковой, Веры Садырбаевой и Каролины Федонюк расположилась на 22-й позиции среди 24 стран. В финал отобрались восемь команд.



Таким образом, шанс на медаль чемпионата мира из наших гимнастов сохраняет только Егор Шарамков, который 24 октября будет оспаривать призы в вольных упражнениях. Также Егор является первым запасным в опорном прыжке - это означает, что белорус выступит в финале в случае снятия кого-либо из основной восьмерки.-0-