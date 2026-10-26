Белоруски Агейчик и Филипчик стали призерами чемпионата Европы по плаванию среди глухих

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы завоевали три медали на старте чемпионата Европы среди спортсменов с нарушениями слуха, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Континентальный форум принимает немецкий Фрайбург. В понедельник, 26 октября, состоялись шесть финальных заплывов, наши спортсмены стали призерами по итогам трех из них. Александра Агейчик завоевала серебро на дистанции 50 м баттерфляем и заняла четвертое место на стометровке вольным стилем, где третьей финишировала Анастасия Филипчик.



Кроме того, белорусский квартет в составе Дарьи Янушкевич, Оксаны Петрушенко, Эдуарда Пархомчика и Данила Борисевича взял бронзу в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. Победы в данных финалах одержали представители России.



Также Пархомчик показал восьмой результат на полтиннике брассом, Денис Кучун был седьмым на дистанции 400 м комплексом, а Злата Лось замкнула топ-10 на сотне кролем. Чемпионат Европы по плаванию среди глухих продлится по 31 октября, завтра в Германии будут разыграны семь комплектов наград.-0-